Insieme per la vita | l' Associazione Salernitana per la tutela del cane con la Centrale del Latte sul lungomare per gli amici di zampa
“Insieme per la vita”: questo il titolo dell'iniziativa organizzata dall’Associazione Salernitana per la tutela del cane in partnership con la Centrale del Latte di Salerno. Un evento unico in cui si fondono insieme valori importanti quali il rispetto e l’amore per gli animali, tutti uniti per. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Anche la bellissima Kuma ha finalmente trovato casa Buona vita insieme alla tua nuova famiglia ? Siamo felicissimi !! N.F. Vai su Facebook