Inps | liste beneficiari di Carta per te

17.45 Da domani a disposizione dei Comuni sul web le liste dei beneficiari della Carta Dedicata a te.E' per famiglie in difficoltà senza componenti con l'assegno di inclusione o la Naspi. L'importo una tantum di 500 euro può essere usato solo per acquisti alimentari di prima necessità. Le carte, assegnabili sono 1.157.179 e sono destinabili a famiglie con un Isee non superiore a 15mila euro Nelle liste,suddivise per Comune,a ogni beneficiario è stato abbinato il numero identificativo della carta assegnata da Poste Italiane. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it