Inps | da domani 30 ottobre le liste dei beneficiari della Carta Dedicata a Te
ABBONATI A DAYITALIANEWS Contributo una tantum da 500 euro per acquisti alimentari. Roma, 29 ottobre 2025. A partire da domani, 30 ottobre, l’ INPS renderà disponibili ai Comuni, tramite l’apposita piattaforma online, le liste definitive dei beneficiari della misura denominata “Carta Dedicata a Te”. Cos’è la “Carta Dedicata a Te”. Si tratta di una carta prepagata destinata alle famiglie in difficoltà economica, che non percepiscono l’Assegno di Inclusione né la Naspi. L’iniziativa prevede un contributo una tantum di 500 euro, utilizzabile esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
