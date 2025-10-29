Inps bonus mamme 2025 | come richiederlo requisiti e scadenze per ottenere i 40 euro al mese

Arrivano le istruzioni dell’Inps per richiedere il bonus mamme da 40 euro al mese, destinato alle lavoratrici con due o più figli. Le domande devono essere presentate entro 40 giorni dalla data di pubblicazione della circolare che l’Istituto ha emesso oggi, quindi entro la prima settimana di dicembre. Le lavoratrici per le quali i requisiti si perfezionano successivamente a questa data, possono. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Inps, bonus mamme 2025: come richiederlo, requisiti e scadenze per ottenere i 40 euro al mese

Altre letture consigliate

Nuovo bonus mamme: come fare richiesta e inviare le domande entro il 9 dicembre - Il nuovo bonus per mamme lavoratrici: requisiti, importo, modalità e la circolare INPS con scadenza domande al 6 dicembre. Si legge su alfemminile.com

Nuovo bonus mamme lavoratrici: requisiti, importi e come fare domanda entro il 7 dicembre - Il nuovo bonus mamme lavoratrici 2025 è attivo: fino a 480 euro alle lavoratrici con almeno 2 figli. Segnala quifinanza.it

Bonus mamme, non basta averne diritto: bisogna richiederlo e c’è una scadenza - L’importo massimo è di 480 euro, ma la somma sarà versata a dicembre, ma la data non è ancora stata indicata ... Come scrive iodonna.it