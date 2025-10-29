Innovazione e transizione digitale consegnato a Bologna il premio Agenda Digitale a 24 enti locali

Copertura di banda larga e ultra-larga, disponibilità di fibra ottica, competenze digitali della popolazione e dei dipendenti comunali, utilizzo di servizi online da parte delle cittadine e dei cittadini, digitalizzazione dei procedimenti amministrativi: sono 20 Comuni, 1 Provincia, 1 Città. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Stati generali della Filiera Ho.Re.Ca. Ho preso parte al panel Esg & innovazione: transizione sostenibile tra logistica, formazione e governance. Ho accolto con piacere l’invito di @Agrodipab a partecipare perché credo sia importante ragionare insieme su co Vai su Facebook

Fondo innovazione in agricoltura, nuove risorse per favorire la transizione digitale https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/fondo-innovazione-agricoltura-nuove-risorse-favorire-transizione-digitale-AHM3jr5C?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&u - X Vai su X

Innovazione digitale ed economia circolare: what’s next? Focus UniFoggia - L’Università degli Studi di Foggia organizza il convegno “Innovazione digitale ed economia circolare: what’s next? Si legge su statoquotidiano.it

Dalla transizione alla trasformazione digitale: un viaggio nel cambiamento - La transizione digitale, che ha avuto luogo principalmente negli anni '80 e '90, si è concentrata sull'automazione dei processi esistenti attraverso l'uso di tecnologie digitali. Scrive repubblica.it

Innovazione: Fedriga-Callari, nuovi fondi Ue per transizione digitale - "Il Friuli Venezia Giulia continua a essere ai vertici in Italia in settori oggi fondamentali come quelli dell'innovazione e della transizione digitale al servizio dei cittadini e ... Segnala ilgazzettino.it