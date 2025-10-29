Innovazione digitale e intelligenza artificiale | sfide e opportunità per la Pubblica Amministrazione

Verso una Pubblica Amministrazione intelligente: strategie, sfide e opportunità dell’IA. La Città Metropolitana di Napoli ospiterà il 30 ottobre 2025 un importante convegno dedicato al ruolo dell’intelligenza artificiale nella Pubblica Amministrazione. L’evento rappresenta un momento cruciale di confronto tra istituzioni, esperti di diritto, tecnologi e amministratori pubblici su una delle sfide più significative dell’era digitale. Rappresentanze istituzionali. Apriranno i lavori i saluti istituzionali della Città Metropolitana di Napoli e dell’ANCI, insieme ai vertici della magistratura partenopea: la Presidente della Corte di Appello di Napoli, il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli, e i presidenti della Corte dei Conti per la Campania. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

