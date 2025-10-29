Innovazione all’Adnkronos il confronto sul cantiere del Digital Networks Act

(Adnkronos) – In attesa della proposta di Digital Networks Act che la Commissione europea presenterà entro la fine del 2025, il dibattito sul futuro delle reti digitali entra in una fase decisiva. Il nuovo quadro normativo punta a rivedere l’attuale Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (Eecc), con l’obiettivo di comprendere le evoluzioni dell’ecosistema digitale, semplificare . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

