Innamorato del beach volley | Thomas Casali e la sua passione dall’AIBVC al campionato italiano
Passione, competenza e tanta sabbia! Oggi a Beach Zone, con Simona Bastiani ed Enrico Spada, parliamo di beach volley insieme a Thomas Casali, tecnico e dirigente tra i più attivi nel panorama italiano. Allenatore della coppia Nicol Bertozzi – Bianca Mazzotti, quinta classificata alle Finali del Campionato Italiano Assoluto di Bellaria 2025, Casali è anche tra i promotori dell’AIBVC – Associazione Italiana Beach Volley Club. In questa intervista esclusiva racconta la crescita dell’associazione, i risultati raggiunti in pochi anni e i nuovi obiettivi in vista della stagione invernale a squadre. Uno sguardo anche alle prospettive del beach volley italiano nel panorama internazionale, con l’attenzione rivolta al prossimo Mondiale di Adelaide, in Australia. 🔗 Leggi su Oasport.it
