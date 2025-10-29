Iniziati i lavori di demolizione dell' ex cementificio FOTO

Dopo il primo colpo di benna simbolico dato ormai quasi un anno fa alla presenza del sindaco Carlo Masci e del presidente del consiglio regionale abruzzese, Lorenzo Sospiri, entra ora nel vivo il cantiere per la demolizione dell'ex cementificio in via Raiale.Macchine e operai sono al lavoro per.

