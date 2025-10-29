Ingorghi a ridosso delle case | Altolà ai Tir su via Colombo

Una delibera di giunta e il "la" alla Polizia locale, a giorni l’ordinanza: altolà ai Tir su via Colombo, "provvedimento ormai indispensabile: code e ingorghi sono all’ordine del giorno, occorre tutelare l’abitato e garantire sicurezza all’utenza debole". L’ordinanza che scatterà a firma del comandante Ugo Folchini interdirà l’ingresso dei mezzi pesanti in arrivo dalla sp 13 sul primo tratto di via Colombo. La strada alternativa: i Tir dovranno percorrere ancora un tratto sulla Cerca, superare il semaforo e svoltare a destra alla rotonda Cascinello Dosso. Di qui percorrere le vie interne della zona industriale, con un percorso ad anello, sino alle aziende di trasporto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

