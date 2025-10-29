Ingo Metzmacher chiude la Stagione Sinfonica del Teatro Massimo

Palermotoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si conclude venerdì 31 ottobre alle 20:30 con l'esecuzione della monumentale Sinfonia n. 2 in Do minore “Resurrezione” per soli, coro e orchestra di Gustav Mahler, la Stagione Sinfonica 2024-2025 del Teatro Massimo di Palermo. A guidare l'imponente organico orchestrale e corale sarà il maestro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Ingo Metzmacher chiude la Stagione Sinfonica del Teatro Massimo - 2 in Do minore “Resurrezione” per soli, coro e orchestra di Gustav Mahler, la Stagione Sinfonica 2024- Secondo mondopalermo.it

Cerca Video su questo argomento: Ingo Metzmacher Chiude Stagione