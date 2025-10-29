Infortunio Thuram vicinissimo il rientro in gruppo del francese | l’obiettivo di Chivu è averlo al 100% per quella partita!

Inter News 24 La data individuata. Cristian Chivu si prepara a riabbracciare uno dei suoi leader in attacco. Marcus Thuram, assente dalle gare da fine settembre per un risentimento muscolare, è a un passo dal rientro in gruppo. La fase più delicata del recupero, che lo ha visto impegnato in terapie e allenamenti personalizzati, è stata superata. Come conferma il Corriere dello Sport nell’edizione odierna, l’attaccante francese ha ripreso confidenza con il terreno di gioco ad Appiano Gentile e sta aumentando progressivamente i carichi di lavoro. 🔗 Leggi su Internews24.com

