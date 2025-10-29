Infortunio Thuram | il francese salta Juve Udinese! Le ultimissime sulle sue condizioni perché non è convocato
di Marco Baridon per la partita dello Stadium. Piove sul bagnato in casa Juve. Nella serata più delicata della stagione, quella che segue l’esonero di Igor Tudor e che vede l’esordio in panchina del tecnico ad interim Massimo Brambilla, arriva un’altra notizia pesantissima. Khephren Thuram non è stato convocato per la gara di stasera tra Juve e Udinese. La sua assenza, che priva la squadra di uno dei suoi pilastri fondamentali, non è dovuta a una scelta tecnica né a turnover, ma a un problema fisico dell’ultimo minuto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
