Infortunio Sassuolo, brutto ko per il giocatore neroverde. Ecco la situazione attuale L’infortunio Sassuolo torna a preoccupare lo staff tecnico e sanitario del club emiliano: il difensore centrale Filippo Romagna ha riportato una lesione di medio grado al soleo della gamba destra, costringendolo a uno stop forzato nei prossimi impegni. Il club ha comunicato il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Infortunio Sassuolo, brutto ko per quel giocatore neroverde. La situazione attuale emiliana