Infortunio per Lang | Conte rassicura sulle sue condizioni
La prima da titolare di Noa Lang con la maglia del Napoli non è durata quanto sperato. . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Infortunio per Lang: Conte rassicura sulle sue condizioni - Infortunio per Lang: Conte rassicura sulle sue condizioni La prima da titolare di Noa Lang con la maglia del Napoli non è durata quanto sperato. Scrive forzazzurri.net
Infortunio Noa Lang: l'annuncio di Conte a fine partita - Noa Lang è partito ieri da titolare per la prima volta in stagione contro il Lecce, ma la sua gara è durata di fatto un tempo solo. Lo riporta tuttonapoli.net
FLASH | Lecce-Napoli, Lang e Politano out per infortunio: cosa è successo - Brutte notizie per il Napoli, che all'alba del secondo tempo contro il Lecce perde per infortunio Noa ... Si legge su fantamaster.it