Infortunio Mkhitaryan scelto il suo sostituto in Inter Fiorentina | idee chiare per Chivu

Internews24.com | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 a centrocampo. Le indicazioni sulla formazione. Il primo turno infrasettimanale di Serie A impone scelte delicate al tecnico dell’Inter, Cristian Chivu. Dopo la sconfitta subita a Napoli, i nerazzurri non possono permettersi passi falsi contro la Fiorentina, e l’allenatore romeno è orientato a confermare il blocco dei titolarissimi per garantire certezze e punti. Come analizza La Gazzetta dello Sport, l’alternanza tra campionato e coppa ha finora consentito rotazioni massicce, ma l’urgenza di tornare alla vittoria impone cautela. 🔗 Leggi su Internews24.com

infortunio mkhitaryan scelto il suo sostituto in inter fiorentina idee chiare per chivu

© Internews24.com - Infortunio Mkhitaryan, scelto il suo sostituto in Inter Fiorentina: idee chiare per Chivu

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

infortunio mkhitaryan scelto suoInter, tegola Mkhitaryan: chi prenderà il suo posto? Chivu ha due strade - Inter, l'infortunio di Mkhitaryan destabilizza il centrocampo dei nerazzurri: svelate le alternative per sostituire l'armeno ... Da spaziointer.it

infortunio mkhitaryan scelto suoMkhitaryan, infortunio e addio | L’Inter ha in mano il sostituto… tutto grazie ad Akanji - L’Inter non perde tempo e, grazie ad Akanji, ha in mano il suo erede. Da interdipendenza.net

infortunio mkhitaryan scelto suoInfortunio Mkhitaryan, quando rientrerà il centrocampista nerazzurro? La situazione in casa Inter - Infortunio Mkhitaryan – Tempi di recupero e aggiornamenti sul rientro del centrocampista dell’Inter L’infortunio di Mkhitaryan tiene in ansia tutto l’ambiente nerazzurro. Da calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Infortunio Mkhitaryan Scelto Suo