Infortunio Mkhitaryan scelto il suo sostituto in Inter Fiorentina | idee chiare per Chivu

Inter News 24 a centrocampo. Le indicazioni sulla formazione. Il primo turno infrasettimanale di Serie A impone scelte delicate al tecnico dell’Inter, Cristian Chivu. Dopo la sconfitta subita a Napoli, i nerazzurri non possono permettersi passi falsi contro la Fiorentina, e l’allenatore romeno è orientato a confermare il blocco dei titolarissimi per garantire certezze e punti. Come analizza La Gazzetta dello Sport, l’alternanza tra campionato e coppa ha finora consentito rotazioni massicce, ma l’urgenza di tornare alla vittoria impone cautela. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortunio Mkhitaryan, scelto il suo sostituto in Inter Fiorentina: idee chiare per Chivu

