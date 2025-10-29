Infortunio Lang definiti i tempi di recupero | ecco quando tornerà in campo

La vittoria di ieri contro il Lecce ha consentito al  Napoli di Antonio Conte di volare al primo posto in solitaria in attesa della Roma, impegnata oggi nella sfida contro il Parma. I partenopei continuano a correre forte in campionato, con la speranza di aumentare nelle prossime settimane il distacco dalle inseguitrici. Al contempo, la partita di Lecce ha visto come unica nota storta l’infortunio di  Noa Lang. L’olandese, sceso in campo da titolare, ha accusato un problema fisico al 48? che lo ha costretto a chiedere il cambio e a lasciare il posto a David Neres. Si attendevano aggiornamenti riguardo le sue condizioni, ma le prime impressioni appaiono chiarissime. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

