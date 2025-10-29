Infortunio Deiola il centrocampista del Cagliari di Pisacane si è sottoposto a degli esami | l’esito dei controlli

Calcionews24.com | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Ecco quali sono le sue condizioni Brutte notizie per Fabio Pisacane alla vigilia della delicata sfida di campionato tra Cagliari e Sassuolo, in programma giovedì alle 18:30 all’Unipol Domus. I rossoblù dovranno fare a meno di Alessandro Deiola, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

infortunio deiola il centrocampista del cagliari di pisacane si 232 sottoposto a degli esami l8217esito dei controlli

© Calcionews24.com - Infortunio Deiola, il centrocampista del Cagliari di Pisacane si è sottoposto a degli esami: l’esito dei controlli

Approfondisci con queste news

infortunio deiola centrocampista cagliariInfortunio Deiola, il centrocampista del Cagliari si è sottoposto a degli esami: l’esito dei controlli - Infortunio Deiola, la mezzala classe 95' di Fabio Pisacane ha riportato un problema fisico che ha richiesto dei test strumentali! Come scrive cagliarinews24.com

infortunio deiola centrocampista cagliariCagliari, le condizioni di Mina e Deiola: cosa filtra in vista del Sassuolo - Come stanno i due calciatori del Cagliari in vista della sfida col Sassuolo: cosa filtra sulle loro condizioni ... Si legge su fantamaster.it

infortunio deiola centrocampista cagliariCagliari-Sassuolo, i convocati da Pisacane: Mina recupera. Deiola sottoposto ad altri esami - Il difensore è tra gli uomini a disposizione per la gara di domani alle 18. Si legge su calciocasteddu.it

Cerca Video su questo argomento: Infortunio Deiola Centrocampista Cagliari