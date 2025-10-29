Infortunio De Bruyne svelati i tempi di recupero del centrocampista dopo il rigore contro l’Inter
Inter News 24 Infortunio De Bruyne: il centrocampista si è sottoposto agli esami strumentali. Ecco quando tornerà a disposizione di Antonio Conte. Buone notizie per il Napoli e per Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga, vittima di una lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia destra durante la gara di campionato contro l’ Inter, si è sottoposto oggi a intervento chirurgico presso una clinica specializzata di Anversa. L’operazione, come comunicato ufficialmente dal club partenopeo, è perfettamente riuscita e il giocatore ha già iniziato il percorso di recupero. L’intervento e il ruolo dello staff medico del Napoli. 🔗 Leggi su Internews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Infortunio De Bruyne, intervento riuscito per il centrocampista del Napoli: out 3-4 mesi #SkySport #SkyTennis - X Vai su X
INFORTUNIO DE BRUYNE Annuncio dal Belgio https://tinyurl.com/rakv9hnc Vai su Facebook
Infortunio De Bruyne preoccupa: Dazn svela la prima diagnosi - Kevin De Bruyne ha subito un infortunio che pare serio: oggi, contro l'Inter, dopo aver calciato il rigore ha accusato un problema al flessore della coscia destra. tuttonapoli.net scrive
De Bruyne operato in Belgio: farà ad Anversa la prima parte della riabilitazione, ecco quando torna - Kevin De Bruyne è stato operato questa mattina ad Anversa dal chirurgo Geert Declercq dopo la lesione di alto grado rimediata da Kdb nel match ... Da ilmessaggero.it
Napoli, operazione riuscita a De Bruyne. Il fisioterapista: "Sta bene, ora discuteremo la riabilitazione" - Kevin De Bruyne è stato operato questa mattina in Belgio dopo il problema al bicipite femorale della coscia destra: intervento perfettamente riuscito,. Si legge su tuttomercatoweb.com