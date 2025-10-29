Infortunio De Bruyne parla il fisioterapista dopo l’operazione | Ora la nostra intenzione…

Arrivano novità molto importanti in casa Napoli, riguardo la situazione di Kevin De Bruyne, infortunatosi nella partita contro l’Inter al Maradona. Il fuoriclasse belga, insieme alla società, ha optato per la via dell’operazione. Questa mattina, di fatti, De Bruyne si è sottoposto all’intervento chirurgico: operazione riuscita nel migliore dei modi. Operazione De Bruyne: parla il fisioterapista. Dopo esser passato qualche giorno dal brutto infortunio subito nella partita contro l’Inter, questa mattina Kevin De Bruyne si è sottoposto all’intervento chirurgico. Le rassicurazioni arrivano da Lieven Maesschalck, fisioterapista, all’esterno dell’ospedale di Deurne. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

