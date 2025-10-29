Infortunio De Bruyne | intervento perfettamente riuscito Il giocatore rimarrà in Belgio per… Ultimissime

Infortunio De Bruyne: intervento perfettamente riuscito. Il giocatore rimarrà in Belgio per. Ultimissime sulle condizioni del centrocampista. Una notizia importante arriva dall’infermeria del Napoli: Kevin De Bruyne è finito sotto i ferri. L’operazione, resasi necessaria dopo il grave infortunio muscolare patito dal giocatore, era stata pianificata da tempo ed è stata eseguita nella giornata di oggi. L’intervento ad Anversa. Ultime notizie SSC Napoli – Come da programma, il centrocampista belga del Napoli Kevin De Bruyne si è sottoposto oggi a operazione chirurgica ad Anversa. La decisione di intervenire chirurgicamente è stata presa in seguito alla diagnosi precisa: una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio De Bruyne: intervento perfettamente riuscito. Il giocatore rimarrà in Belgio per… Ultimissime

Scopri altri approfondimenti

INFORTUNIO DE BRUYNE Annuncio dal Belgio https://tinyurl.com/rakv9hnc Vai su Facebook

$napoli infortunio De Bruyne: si valuta l'intervento chirurgico, verso uno stop di almeno 3 mesi - X Vai su X

Napoli, De Bruyne si è operato in Belgio: «Intervento perfettamente riuscito» - Come anticipato nei giorni seguenti all'infortunio accusato nel match contro l'Inter e come annunciato ieri da Lele Oriali, nella mattinata di oggi Kevin De Bruyne si è operato ... Segnala msn.com

De Bruyne operato ad Anversa, intervento riuscito - Come da programma, il centrocampista belga del Napoli Kevin De Bruyne è stato sottoposto oggi a un'operazione chirurgica ad Anversa in seguito alla lesione di ... Riporta lapresse.it

Intervento "brillantemente riuscito" per De Bruyne in Belgio: starà fuori 3-4 mesi - Il centrocampista ha optato per l'intervento chirurgico in Belgio dopo l'infortunio subito in campionato contro l'Inter ... Scrive msn.com