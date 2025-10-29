Infortunio de Bruyne il giocatore si è sottoposto all’intervento chirurgico | operazione riuscita e i tempi di recupero del belga

Calcionews24.com | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Infortunio De Bruyne: intervento riuscito e lunga riabilitazione per il centrocampista del Napoli. Ecco quando rientrerà in campo. Kevin De Bruyne, centrocampista del Napoli, ha subito questa mattina in Belgio un intervento chirurgico a seguito dell’infortunio al bicipite femorale della coscia destra, rimediato durante la partita di campionato contro l’Inter. Fortunatamente, l’operazione è perfettamente riuscita . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

infortunio de bruyne il giocatore si 232 sottoposto all8217intervento chirurgico operazione riuscita e i tempi di recupero del belga

© Calcionews24.com - Infortunio de Bruyne, il giocatore si è sottoposto all’intervento chirurgico: operazione riuscita e i tempi di recupero del belga

Argomenti simili trattati di recente

infortunio de bruyne giocatoreNapoli, De Bruyne si opera: ecco quando tornerà in campo - Brutte notizie per Conte, per i tifosi del Napoli e anche per i fantallenatori di De Bruyne. Lo riporta fantamaster.it

infortunio de bruyne giocatoreInfortunio De Bruyne, il Napoli può reintegrare in lista Champions un altro giocatore al posto del belga - Il grave infortunio rimediato da Kevin De Bruyne si estende, irrimediabilmente, alla Champions League. Come scrive internapoli.it

Napoli, infortunio per Kevin De Bruyne: verso un lungo stop - Il centrocampista belga si è sottoposto agli esami dopo il guaio muscolare accusato contro l'Inter in seguito al calcio di rigore segnato: lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia ... tg24.sky.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Infortunio De Bruyne Giocatore