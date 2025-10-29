Infortunio de Bruyne il giocatore si è sottoposto all’intervento chirurgico | operazione riuscita e i tempi di recupero del belga

Infortunio De Bruyne: intervento riuscito e lunga riabilitazione per il centrocampista del Napoli. Ecco quando rientrerà in campo. Kevin De Bruyne, centrocampista del Napoli, ha subito questa mattina in Belgio un intervento chirurgico a seguito dell’infortunio al bicipite femorale della coscia destra, rimediato durante la partita di campionato contro l’Inter. Fortunatamente, l’operazione è perfettamente riuscita . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

