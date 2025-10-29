Infortunio De Bruyne annuncio del Belgio | importanti novità sull’infortunio
Kevin De Bruyne sarà costretto ad operarsi per la lesione subita contro l’Inter, ma il responsabile sanitario della nazionale belga ha fatto chiarezza sui tempi di recupero. Secondo alcune voci circolate in questi giorni, il centrocampista avrebbe già subito quell’infortunio ai tempi del Manchester City. Secondo il responsabile sanitario della nazionale belga, però, si tratterebbe solo di un malinteso. “È una lesione nuova”, l’annuncio del responsabile sanitario. Intervenuto ai microfoni del portale belga ‘Sporza’, Kristof Sas ha fatto chiarezza sulla tipologia dell’infortunio: “ Il nuovo intervento, in realtà, non ha nulla a che vedere con il precedente, che tra l’altro ha avuto un successo straordinario. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
