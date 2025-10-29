Infortunio Castellanos buone notizie per la Lazio | ecco quando l’attaccante argentino rientrerà a disposizione di Sarri

Infortunio Castellanos: verso il rientro dopo lo stop. Il rientro del giocatore è fondamentale per aiutare Sarri in un momento cruciale della stagione Buone notizie in casa Lazio: Luis?Castellanos procede spedito verso il pieno recupero dall’infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi nelle ultime settimane. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l’attaccante argentino ha . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Infortunio Castellanos, buone notizie per la Lazio: ecco quando l’attaccante argentino rientrerà a disposizione di Sarri

