Infortuni Milan ottime notizie su Jashari e Estupinan! Le ultime da Milanello dicono che …

Pianetamilan.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Allenamento oggi per il Milan di Massimiliano Allegri a Milanello, ma le buone notizie per il Diavolo arrivano dagli infortunati Ardon Jashari e Pervis Estupinan. Entrambi, infatti, sono prossimi al rientro in gruppo con i compagni. Il punto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

infortuni milan ottime notizie su jashari e estupinan le ultime da milanello dicono che 8230

© Pianetamilan.it - Infortuni Milan, ottime notizie su Jashari e Estupinan! Le ultime da Milanello dicono che …

Leggi anche questi approfondimenti

infortuni milan ottime notizieMilan, c’è un infortunato che preoccupa: recupero più lento del previsto - Rossoneri ancora alle prese con gli infortuni: ce n'è uno che preoccupa Allegri perché sembra più lento del previsto ... Segnala milanlive.it

infortuni milan ottime notizieInfortuni Milan, chi torna e chi no per il Pisa: un dubbio agita Allegri - Milan al lavoro dopo il primato: Allegri prepara la sfida con il Pisa con diversi dubbi e qualche possibile rientro. Secondo notiziemilan.it

infortuni milan ottime notizieAtalanta Milan, Massimiliano Allegri ritrova un pezzo dall’infermeria: questo giocatore sarà a disposizione - Atalanta Milan, Massimiliano Allegri ritrova un pezzo dall’infermeria: questo giocatore sarà a disposizione. Secondo milannews24.com

Cerca Video su questo argomento: Infortuni Milan Ottime Notizie