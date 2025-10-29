Infortuni Milan ottime notizie su Jashari e Estupinan! Le ultime da Milanello dicono che …
Allenamento oggi per il Milan di Massimiliano Allegri a Milanello, ma le buone notizie per il Diavolo arrivano dagli infortunati Ardon Jashari e Pervis Estupinan. Entrambi, infatti, sono prossimi al rientro in gruppo con i compagni. Il punto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche questi approfondimenti
#Infortuni #Milan, #Allegri: "Domani torna #LoftusCheek. Su #Pulisic e #Estupinan ..." Vai su Facebook
#Milan, colpo #Son? La sentenza sul rigore #Parisi-#Gimenez. Infortuni: le novità. E il portiere ... #SempreMilan - X Vai su X
Milan, c’è un infortunato che preoccupa: recupero più lento del previsto - Rossoneri ancora alle prese con gli infortuni: ce n'è uno che preoccupa Allegri perché sembra più lento del previsto ... Segnala milanlive.it
Infortuni Milan, chi torna e chi no per il Pisa: un dubbio agita Allegri - Milan al lavoro dopo il primato: Allegri prepara la sfida con il Pisa con diversi dubbi e qualche possibile rientro. Secondo notiziemilan.it
Atalanta Milan, Massimiliano Allegri ritrova un pezzo dall’infermeria: questo giocatore sarà a disposizione - Atalanta Milan, Massimiliano Allegri ritrova un pezzo dall’infermeria: questo giocatore sarà a disposizione. Secondo milannews24.com