Informazione e legalità | la settimana contro il falso fa scuola

Sbircialanotizia.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bilancio positivo per la Settimana Anticontraffazione, chiusa venerdì 24 ottobre, con ampio coinvolgimento e attività mirate. La Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi ha partecipato con presentazioni e con la diffusione, attraverso diverse azioni, di materiali informativi, contribuendo a una sensibilizzazione capillare su impatti economici, sociali, ambientali e sui rischi per la salute. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

informazione e legalit224 la settimana contro il falso fa scuola

© Sbircialanotizia.it - Informazione e legalità: la settimana contro il falso fa scuola

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Settimana mondiale della tiroide 2022. Da Iss e Società scientifiche un decalogo contro le fake news - Anche quest’anno dal 25 al 31 maggio torna la Settimana Mondiale per sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione delle patologie tiroidee. Da quotidianosanita.it

Cerca Video su questo argomento: Informazione Legalit224 Settimana Contro