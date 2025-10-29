Influenza stagionale il kit definitivo per affrontare i virus più infami di questo autunno di malanni
Il momento è arrivato, meglio non lasciare niente al caso: ecco tutto quello che ti serve avere già in casa contro gli acciacchi di fine anno. 🔗 Leggi su Wired.it
Leggi anche questi approfondimenti
Gruppo Telenuova. . Vaccinazioni per influenza stagionale Vai su Facebook
$influenza stagionale: al via le prenotazioni della $vaccinazione - X Vai su X
Influenza. Ema emette raccomandazioni per la composizione del vaccino antinfluenzale stagionale 2025/2026 - Ogni anno, l'Agenzia europea dei medicinali emette raccomandazioni sulla composizione dei vaccini antinfluenzali stagionali in base delle osservazioni dell'Oms, che derivano da regolari attività di ... Da quotidianosanita.it
Influenza a Roma e nel Lazio: al via la campagna vaccinale per i fragili e gli over 65 - Un gesto, quello di immunizzarsi contro il virus, che può salvare la vita specie alle categorie di persone fragili. Segnala roma.corriere.it
Influenza stagionale: in Europa i primi casi, come proteggersi - È difficile dire quanto sarà grave prima che inizi. msn.com scrive