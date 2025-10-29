Influenza stagionale il kit definitivo per affrontare i virus più infami di questo autunno di malanni

Wired.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il momento è arrivato, meglio non lasciare niente al caso: ecco tutto quello che ti serve avere già in casa contro gli acciacchi di fine anno. 🔗 Leggi su Wired.it

influenza stagionale il kit definitivo per affrontare i virus pi249 infami di questo autunno di malanni

© Wired.it - Influenza stagionale, il kit definitivo per affrontare i virus più infami di questo autunno di malanni

Leggi anche questi approfondimenti

Influenza. Ema emette raccomandazioni per la composizione del vaccino antinfluenzale stagionale 2025/2026 - Ogni anno, l'Agenzia europea dei medicinali emette raccomandazioni sulla composizione dei vaccini antinfluenzali stagionali in base delle osservazioni dell'Oms, che derivano da regolari attività di ... Da quotidianosanita.it

Influenza a Roma e nel Lazio: al via la campagna vaccinale per i fragili e gli over 65 - Un gesto, quello di immunizzarsi contro il virus, che può salvare la vita specie alle categorie di persone fragili. Segnala roma.corriere.it

influenza stagionale kit definitivoInfluenza stagionale: in Europa i primi casi, come proteggersi - È difficile dire quanto sarà grave prima che inizi. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Influenza Stagionale Kit Definitivo