Non si fermano gli attacchi frontali contro Antonio Conte e le sue ultime dichiarazioni. Dopo la partita di ieri sera sul campo del Lecce, vinta dai partenopei per 0-1 grazie al gol di Zambo Anguissa nella ripresa, il tecnico del Napoli è intervenuto in conferenza stampa dando il proprio punto di vista su quanto accaduto nel corso della sfida. Conte è stato invitato a parlare dell’episodio che ha portato al calcio di rigore per i padroni di casa, con Juan Jesus protagonista in negativo. Il difensore centrale azzurro ha infatti colpito il pallone con un braccio, il che ha portato la terna arbitrale a decretare l’assegnazione di un calcio di rigore poi sbagliato da Camarda. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - “Influenza gli arbitri”, tweet al veleno contro Conte: attacco durissimo