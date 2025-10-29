Influenza gli arbitri tweet al veleno contro Conte | attacco durissimo
Non si fermano gli attacchi frontali contro Antonio Conte e le sue ultime dichiarazioni. Dopo la partita di ieri sera sul campo del Lecce, vinta dai partenopei per 0-1 grazie al gol di Zambo Anguissa nella ripresa, il tecnico del Napoli è intervenuto in conferenza stampa dando il proprio punto di vista su quanto accaduto nel corso della sfida. Conte è stato invitato a parlare dell’episodio che ha portato al calcio di rigore per i padroni di casa, con Juan Jesus protagonista in negativo. Il difensore centrale azzurro ha infatti colpito il pallone con un braccio, il che ha portato la terna arbitrale a decretare l’assegnazione di un calcio di rigore poi sbagliato da Camarda. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Altre letture consigliate
Palmeri contro Conte con un post destinato a far discutere: "Dopo aver influenzato la serenità degli arbitri l’anno scorso invocando i retropensieri, Conte ci riprova quest’anno quasi intimando che il rigore subito (e non segnato) contro il Lecce sia frutto di lame Vai su Facebook