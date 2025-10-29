Influenza e Covid Bassetti continua con l' allarmismo | Rischiamo 20 mln di contagi e insiste col vaccino | Lo fa solo 1 italiano su 4

Ilgiornaleditalia.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bassetti prosegue con l'allarmismo, tirando fuori i numeri su presunti casi di contagi che dovremmo attenderci. E attacca chi non fa il vaccino La virostar Matteo Bassetti si è espressa in merito all'influenza e al Covid, continuando con l'allarmismo, e dichiarando che "quest'anno potrebbe ad. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

influenza e covid bassetti continua con l allarmismo rischiamo 20 mln di contagi e insiste col vaccino lo fa solo 1 italiano su 4

© Ilgiornaleditalia.it - Influenza e Covid, Bassetti continua con l'allarmismo: "Rischiamo 20 mln di contagi", e insiste col vaccino: "Lo fa solo 1 italiano su 4"

Altre letture consigliate

Bassetti: «Covid e influenza? Ecco i sintomi per distinguerli». L'analisi dell'infettivologo - Con l’arrivo dell’autunno e il primo vero cambio di stagione, tornano anche i malanni tipici di questo periodo: raffreddori, mal di gola, ... Segnala msn.com

influenza covid bassetti continuaCovid o influenza? Bassetti spiega come riconoscere e distinguere i sintomi - Da perdita di gusto e olfatto a febbre alta: Bassetti spiega i sintomi di Covid e influenza e come affrontarli. Secondo notizie.it

Influenza australiana e Covid, Matteo Bassetti: «Sarà un disastro, vaccinatevi». Roberto Burioni: «Chi fa previsioni non sa di virologia» - «Si conferma un trend in diminuzione nelle ultime stagioni dopo il picco raggiunto nella stagione pandemica 2020- Secondo corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Influenza Covid Bassetti Continua