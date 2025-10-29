Infezioni salmonella Sammartino | Nessun caso di contaminazione tra i pomodorini siciliani

“Le verifiche condotte dalle autorità sanitarie regionali e nazionali, così come i dati riportati nel recente rapporto congiunto di Ecdc ed Efsa, non hanno rilevato alcun caso di contaminazione sui campioni di pomodoro prelevati in Sicilia. Ma quale salmonella, i pomodorini ciliegini siciliani. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Approfondisci con queste news

Allarme salmonella nel Cagliaritano: le gravi infezioni contratte dopo un aperitivo, una cena in una struttura di riabilitazione e un pasto in un locale. Il monito della Asl: "Conservare meglio i cibi" Vai su Facebook

Infezioni salmonella, nel mirino Ue i pomodorini siciliani - In Europa è in corso un 'focolaio transfrontaliero prolungato' di Salmonella Strathcona che ha provocato diversi casi di intossicazione in 17 Paesi dell'Unione Europea. ansa.it scrive

Epidemia di salmonella in Europa: sospetti sui pomodorini siciliani, il Consorzio di Pachino IGP respinge le accuse - Un’epidemia di salmonella che ha interessato diversi Paesi europei tra il 2023 e il 2025 ha sollevato timori sulla filiera ortofrutticola mediterranea. Come scrive siracusanews.it

Perché tutti parlano del rischio salmonella con i pomodori italiani: cosa dice davvero il report europeo - Negli ultimi due anni, l'Italia è stato il Paese con più casi confermati di infezioni da Salmonella Strathcona ST2559 nel focolaio che dal 2023 sta interessando ... fanpage.it scrive