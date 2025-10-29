Inequalities Triennale di Milano 2025 e il design come lente sulle disuguaglianze

Con la 24ª Esposizione Internazionale intitolata Inequalities, la Triennale di Milano si conferma ancora una volta come uno dei più sensibili termometri della contemporaneità. Dal 1923, le sue Esposizioni hanno scandito i grandi temi del Novecento e del nuovo millennio: dalla ricostruzione postbellica alla produzione in serie, dal dialogo tra arte e artigianato fino alla questione ambientale. Oggi sceglie di affrontare uno dei nodi più urgenti del nostro tempo: le disuguaglianze. Sotto la guida di Stefano Boeri, commissario generale della mostra, Inequalities diventa un viaggio attraverso le molteplici forme di disparità che attraversano il mondo: economiche, sociali, di genere, di accesso alle risorse, di salute, di conoscenza. 🔗 Leggi su Dilei.it

