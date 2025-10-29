Industria Quercioli Federmanager | Italia determini suo futuro tracciare la rotta

(Adnkronos) – Nel parterre politico dell’80esimo anniversario di Federmanager c’è anche la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein. “Ci siamo incontrati” prima dell’inizio dell’assemblea e “sono sicuro che tutto l’arco parlamentare è molto sensibile ai temi dell’industria che noi portiamo avanti”. Lo ha detto il presidente della federazione, Valter Quercioli, a margine dell’inizio dei lavori. . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Industria, Quercioli (Federmanager): “Italia determini suo futuro, tracciare la rotta”

Leggi anche questi approfondimenti

Un altro record italiano: industria giù da 32 mesi Leggi Il Fatto Quotidiano https://ilfat.to/primapagina Vai su Facebook

80 anni Federmanager, Quercioli "Serve piano da 10 mld e fiscalità più equa" - "Chiediamo al Governo un Piano straordinario per managerializzare 20mila Pmi nei prossimi dieci anni, così da raddoppiare il numero di imprese italiane capaci di competere con successo nel mond ... Scrive laprovinciacr.it

“Managerializziamo le imprese, così può ripartire l’industria italiana”: parla il presidente di Federmanager, Quercioli - In vista dell'assemblea di Federmanager, parla il presidente Valter Quercioli: "Bisogna managerializzare le imprese". Scrive lanotiziagiornale.it

Federmanager compie 80 anni: l’intervista al Presidente Valter Quercioli - Quercioli (Federmanager): “Responsabilità, coraggio e visione: sono i valori che guidano i manager di ieri, di oggi e di domani” ... Da affaritaliani.it