Individuati 41 falsi nutrizionisti | l’inchiesta partita dalla Toscana
FIRENZE – Il comando provinciale della Guardia di finanza di Firenze, grazie al qualificato contributo investigativo della compagnia di Empoli, su delega della procura di Firenze, ha portato a compimento una complessa attività d’indagine che, anche attraverso numerose perquisizioni eseguite su tutto il territorio nazionale con l’impiego di oltre 200 militari del Corpo, ha consentito di individuare 41 soggetti privi dei requisiti previsti dalla normativa per l’esercizio della professione di nutrizionista operanti in diverse regioni italiane. Le investigazioni hanno avuto origine dall’individuazione di più strutture pseudo-universitarie con sede a Empoli e Montespertoli, riconducibili a un imprenditore toscano, che permettevano a numerosi frequentatori provenienti da tutta Italia di conseguire, per il tramite di un ateneo svizzero appositamente costituito, presunti titoli accademici rilasciati online, tra cui una laurea in Scienze dell’alimentazione e della nutrizione umana. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
