India scivola mentre sale su un treno in corsa | donna salva per miracolo
Un video diffuso dalle Ferrovie Meridionali dell’India mostra il drammatico salvataggio di una passeggera da parte di un poliziotto, mentre la donna scivolava nel tentativo di salire su un treno in movimento. L’incidente è avvenuto lunedì allo snodo ferroviario di Erode, nel Tamil Nadu, come riportato dalla Southern Railway in un post su X. La passeggera, che cercava di salire sull’Erode-Chennai Yercaud Express, è stata prontamente soccorsa da Sri Jagadeesan, un agente capo della Railway Protection Force (RPF), che ha evitato il peggio. Il rapido intervento del poliziotto ha evitato una tragedia, salvando la donna da una caduta potenzialmente fatale. 🔗 Leggi su Lapresse.it
