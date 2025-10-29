Indagine per l' acquisto di 115 bus la Regione invia gli ispettori in Astral
Ha chiesto un mutuo da 70 milioni per l’acquisto di 115 autobus pur avendo in cassa, al 31 dicembre 2024, 209 milioni di euro. Per questo la Giunta della Regione Lazio ha deciso di vederci chiaro verificando i conti dell’Astral, la società in house della Pisana.L’intervento della Corte dei. 🔗 Leggi su Romatoday.it
