Incursioni nelle scuole a Genova colpito anche il Firpo | due studenti feriti e danni alle strutture

La scuola di via Canevari era stata occupata da poco dagli studenti. Martedì sera, quando è scattato l’allarme, l’edificio è stato evacuato. Assalto al liceo Da Vinci di sabato notte, tre i reati contestati al giovane maggiorenne denunciato dalla Digos. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Incursioni nelle scuole a Genova, colpito anche il Firpo: due studenti feriti e danni alle strutture

Argomenti simili trattati di recente

Venerdì 24 Ottobre ?COMPAGNIA LUPO INNOCENTE dalle ore 10 alle ore 12 ''Versi diversi'' - incursioni di testi poetici Nelle Scuole di Moresco e Monterubbiano . Sabato 25 ottobre ? COMPAGNIA LUPO INNOCENTE Dalle ore 15 alle ore 16 Vai su Facebook

Blitz nelle scuole a Genova, le reazioni: “Solidarietà agli studenti” - Genova – "Solidarietà e vicinanza agli studenti della scuola genovese Firpo Buonarroti per l'attacco subito, condanniamo con forza quanto successo solo pochi giorni dopo i fatti avvenuti al liceo Leon ... Riporta ilsecoloxix.it

Ancora vandalismi in un liceo occupato di Genova. Colpito il Firpo - Secondo quanto appreso, un piccolo gruppo di ragazzi si è introdotto nel ... Si legge su rainews.it

Genova, assaltano armati di spranghe il liceo Da Vinci occupato dagli studenti: scuola devastata, inni al Duce e svastica sul muro - Sono entrati dall’ingresso sul retro scavalcando il cancello, armati di tubi metallici e spranghe recuperati da un cantiere vicino, hanno rotto le porte di vetro, divelto cassonetti, svuotato gli ... Riporta tg.la7.it