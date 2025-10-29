Incredibile Conte accusa Meloni di quello che ha fatto lui | l’aumento di tasse e della pressione fiscale
Giuseppe Conte accusa Giorgia Meloni di avere aumentato la pressione fiscale. Ma, come scrive giustamente Pagella Politica, se c’è uno che l’ha fortemente aumentata, nei quasi tre anni in cui è stato Premier, è stato proprio lui. Le parole di Conte. Come scrive Carlo Canepa, “Il 28 ottobre, durante l’evento “Il salone della giustizia” di Roma, il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha accusato il governo Meloni di aver portato la pressione fiscale al livello più pesante degli ultimi dieci anni”. Leggi anche Salvini fulmina con l'ironia Schlein e Conte: «Spero che rappresentino a lungo l'opposizione: è un'assicurazione». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
