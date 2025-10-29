Giuseppe Conte accusa Giorgia Meloni di avere aumentato la pressione fiscale. Ma, come scrive giustamente Pagella Politica, se c’è uno che l’ha fortemente aumentata, nei quasi tre anni in cui è stato Premier, è stato proprio lui. Le parole di Conte. Come scrive Carlo Canepa, “Il 28 ottobre, durante l’evento “Il salone della giustizia” di Roma, il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha accusato il governo Meloni di aver portato la pressione fiscale al livello più pesante degli ultimi dieci anni”. Leggi anche Salvini fulmina con l'ironia Schlein e Conte: «Spero che rappresentino a lungo l'opposizione: è un'assicurazione». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Incredibile Conte, accusa Meloni di quello che ha fatto lui: l’aumento di tasse e della pressione fiscale