Incontro ' La speranza alla prova Le relazioni' con Tommaso Greco

Mercoledì 29 ottobre 2025, alle ore 21:15, presso la Biblioteca dell’ex convento dei Cappuccini (via dei Cappuccini, 2b), si terrà l’incontro dal titolo “La speranza alla prova. Le relazioni”, ultimo appuntamento del ciclo “Incontri per gente comune”, promosso dal Centro Studi i Cappuccini – Acli. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

