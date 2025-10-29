Incontro con gli autori cultura protagonista alla Ca’ de Bossi

La storia intima di una famiglia che ha attraversato il ‘900 italiano, raccontata attraverso le voci delle sue donne dalle vicende personali inaspettate. Ma anche un percorso di formazione e cambiamento, reso possibile dalla forza dell’immaginazione, e la spiegazione del perché il conteggio dei femminicidi è una questione di potere e di resistenza di fronte alla violenza di genere. Appuntamento con i libri, gli autori e la letteratura stasera e domani in Brianza. Oggi alle 20.45 a Biassono saranno gli spazi storici di Ca’ de Bossi, in via Umberto I, a ospitare l’incontro con gli scrittori Lorenzo Bonini e Paolo Valsecchi, che parleranno del loro romanzo “Una casa di ferro e di vento“, incentrato sulla famiglia Badoni, protagonista dell’industrializzazione dell’Italia con i suoi stabilimenti siderurgici nel Lecchese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

