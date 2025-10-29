Incidenti sul lavoro pompa di cemento tocca i fili elettrici | operaio 67 muore folgorato a Lecce
Stava lavorando per la realizzazione di un muretto a secco quando, per cause in corso di accertamento, il braccio di una pompa per calcestruzzo avrebbe urtato i cavi dell’alta tensione e la corrente elettrica avrebbe investito l’uomo. La scarica ha folgorato l’operaio che è morto sul colpo. La vittima è Limos Allushaj, 67enne di origine albanese e residente a Lecce, lavorava per una ditta edile. L’incidente sul lavoro è avvenuto intorno alle 10.30 di oggi (mercoledì 29 ottobre) in via Vecchia Frigole, una zona di campagna a Lecce. Inutili i tentativi di rianimazione. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia e il personale dello Spesal. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
