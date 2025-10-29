Incidente via della Magliana | rimorchio della bisarca si stacca e colpisce due auto in transito

Ha perso il rimorchio della bisarca - il mezzo pesante utilizzato per il trasporto dei veicoli - che ha colpito due vetture in transito. L'incidente stradale è avvenuto mercoledì 29 ottobre in zona Ponte Galeria. Tanta paura per i due automobilisti coinvolti, che sono comunque usciti illesi dalle. 🔗 Leggi su Romatoday.it

