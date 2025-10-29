Incidente tra un’auto e un pullman di studenti a Treviso | un morto 15 feriti

È di un morto e di 15 studenti feriti il bilancio di un incidente avvenuto stamane verso le 7.30 in via Maggiore, la strada che congiunge Chiarano con Piavon di Oderzo, in provincia di Treviso. È morto il conducente di un suv Hyundai, un 85enne di Fregona, deceduto sul colpo nello scontro frontale con un pullman Atvo carico di studenti, partito da San Donà di Piave. Per l’impatto l’autobus si è adagiato nel fossato che scorre a lato della carreggiata. L’incidente con il pullman di studenti a Treviso. Sul posto sono intervenute alcune squadre dei vigili del fuoco di Motta di Livenza e di Treviso, ambulanze e l’elicottero del Suem 118, la polizia locale e i carabinieri della stazione di Cessalto che stanno svolgendo gli accertamenti. 🔗 Leggi su Open.online

