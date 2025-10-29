Incidente tra un' auto e un autobus carico di studenti morto un 85enne Feriti alcuni ragazzi

ODERZO (TREVISO) - Gravissimo incidente questa mattina, mercoledì 29 ottobre, alle 7.30 lungo via Maggiore a Piavon di Oderzo, dove un autobus di linea Atvo è finito fuori. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

