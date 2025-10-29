Incidente tra un' auto e un autobus carico di studenti morto un 85enne Feriti alcuni ragazzi

ODERZO (TREVISO) - Gravissimo incidente questa mattina, mercoledì 29 ottobre, alle 7.30 lungo via Maggiore a Piavon di Oderzo, dove un autobus di linea Atvo è finito fuori. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Incidente tra un'auto e un autobus carico di studenti, morto un 85enne. Feriti alcuni ragazzi

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Incidente tra un'auto e un autobus carico di studenti, mezzi fuori strada: c'è una vittima. Feriti alcuni ragazzi. Il luogo dello schianto Vai su Facebook

Incidente tra un'auto e un autobus carico di studenti, morto un 85enne: era senza patente. Feriti alcuni ragazzi. I soccorsi VIDEO - 30 lungo via Maggiore a Piavon di Oderzo, dove un autobus di linea Atvo è finito ... Segnala ilgazzettino.it

Incidente tra un'auto e un autobus carico di studenti, morto un 85enne, feriti alcuni ragazzi - 30 lungo via Maggiore a Piavon di Oderzo, dove un autobus di linea Atvo è finito fuori ... ilgazzettino.it scrive

Tragico incidente a Oderzo: scontro tra autobus con 50 studenti e auto, un morto - Scontro tra autobus con studenti e un’auto in via Maggiore Piavon a Oderzo: muore il conducente dell’auto, feriti lievi tra i passeggeri. Segnala nordest24.it