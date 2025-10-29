Incidente tra un' auto e un autobus carico di studenti il mezzo pubblico finisce fuori strada | c' è una vittima Feriti alcuni ragazzi

ODERZO (TREVISO) - Gravissimo incidente questa mattina, mercoledì 29 ottobre, alle 7.30lungo via Maggiore a Piavon di Oderzo, dove intorno alle 8 un autobus di linea Atvo è. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Incidente tra un'auto e un autobus carico di studenti, il mezzo pubblico finisce fuori strada: c'è una vittima. Feriti alcuni ragazzi

