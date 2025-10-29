Incidente tra trattore e camion nel Beneventano | Clemente Colella muore a 66 anni

Fanpage.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri a Solopaca: Clemente Colella era alla guida del suo trattore, che si è scontrato con un camion. 🔗 Leggi su Fanpage.it

