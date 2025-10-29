Incidente tra trattore e camion nel Beneventano | Clemente Colella muore a 66 anni
L'incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri a Solopaca: Clemente Colella era alla guida del suo trattore, che si è scontrato con un camion. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Solopaca, scontro tra trattore e camion: morto il 66enne Clemente Colella - Un morto, questo il bilancio di un gravissimo incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio a Solopaca, in via Bebiana. Da msn.com