Gravissimo incidente questa mattina, mercoledì 29 ottobre, alle 7.30 lungo via Maggiore a Piavon di Oderzo (Treviso), dove un autobus di linea Atvo è finito fuori. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Incidente tra bus di studenti e auto, mezzo fuori strada: morto il conducente, diversi ragazzi feriti

+++ INCIDENTE MORTALE, COINVOLTA UNA CORRIERA CARICA DI STUDENTI: 15 FERITI+++ L’incidente nella mattinata di mercoledì 29 ottobre a Piavon di Oderzo, nel Trevigiano. Coinvolto un mezzo dell’Atvo. La vittima è il conducente dell’auto, i ragaz - facebook.com Vai su Facebook

