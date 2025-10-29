Incidente tra bus con studenti e auto a Oderzo | morto 85enne alla guida del suv aveva la patente scaduta | 11 ragazzi feriti

Gravissimo incidente questa mattina, mercoledì 29 ottobre, alle 7.30 lungo via Maggiore a Piavon di Oderzo (Treviso), dove un autobus di linea Atvo è finito fuori. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Incidente tra bus con studenti e auto a Oderzo: morto 85enne alla guida del suv, aveva la patente scaduta: 11 ragazzi feriti

