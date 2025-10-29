Incidente sulla via Cristoforo Colombo | Beatrice Bellucci morta per politrauma lo conferm

AGI - Beatrice Bellucci - la ragazza di 20 anni morta dopo essere rimasta coinvolta nell'incidente di venerdì sera su via Cristoforo Colombo, a Roma -, è deceduta a causa di un violento politrauma addominale e toracico. Migliorano le condizioni della ragazza ferita. "L'ulteriore miglioramento delle condizioni generali ha consentito la sospensione della sedazione e della ventilazione meccanica. Oggi la ragazza e' vigile e in grado di relazionarsi con i sanitari e i familiari, attende il completamento del percorso chirurgico ortopedico che avrà inizio quando le sue condizioni lo permetteranno". Lo spiega il dottor Emiliano Cingolani, direttore FF della Uoc Shock e Trauma dell'azienda ospedaliera S. 🔗 Leggi su Agi.it

