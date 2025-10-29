Incidente sulla via Cristoforo Colombo | Beatrice Bellucci morta per politrauma lo conferm
AGI - Beatrice Bellucci - la ragazza di 20 anni morta dopo essere rimasta coinvolta nell'incidente di venerdì sera su via Cristoforo Colombo, a Roma -, è deceduta a causa di un violento politrauma addominale e toracico. Migliorano le condizioni della ragazza ferita. "L'ulteriore miglioramento delle condizioni generali ha consentito la sospensione della sedazione e della ventilazione meccanica. Oggi la ragazza e' vigile e in grado di relazionarsi con i sanitari e i familiari, attende il completamento del percorso chirurgico ortopedico che avrà inizio quando le sue condizioni lo permetteranno". Lo spiega il dottor Emiliano Cingolani, direttore FF della Uoc Shock e Trauma dell'azienda ospedaliera S. 🔗 Leggi su Agi.it
Altre letture consigliate
Dopo il terribile incidente sulla via Cristoforo Colombo in cui ha perso la vita Beatrice Bellucci, la sua amica continua a lottare in ospedale. Ricoverata al San Camillo, la giovane è ora vigile e in grado di comunicare con i medici e la famiglia. Le sue condizioni Vai su Facebook
L'incidente di Roma in via Cristoforo Colombo richiama l'attenzione sulla strage di giovani sulle strade, soprattutto nei fine settimana. Vittime giovanissime come Beatrice Bellucci, 20 anni, e l'amica miracolosamente sopravvissuta all'impatto - X Vai su X
Beatrice Bellucci morta sulla Colombo a Roma, dalla velocità ai video: cosa non torna dell'incidente mortale - Beatrice Bellucci morta nell'incidente sulla Cristoforo Colombo, a Roma: cosa sappiamo fino ad oggi? Lo riporta msn.com
Incidente sulla Colombo, acquisiti i video. Il papà di Bibbi: "I responsabili devono pagare" - Il padre della ventenne: "Lei non c'entra con le gare clandestine". rainews.it scrive
Roma, incidente mortale sulla Colombo: trovato e ascoltato il conducente di una terza auto - E’ stato individuato il conducente di una terza auto nell’ambito dell’indagine sull’incidente avvenuto venerdì sera in via Cristoforo Colombo a Roma, costato la vita alla ventenne Beatrice Bellucci . Come scrive affaritaliani.it