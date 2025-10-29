Incidente sulla provinciale Telese-Alife | una persona trasportata al ‘San Pio’

Tempo di lettura: < 1 minuto Quattro feriti è il pesante bilancio di un incidente stradale verificatosi sulla strada provinciale Telese-Alife nel territorio della città termale. Due le autovetture coinvolte, una delle quali, a causa della violenza dello scontro si è ribaltata. Una persona è stata trasferita con una ambulanza del 118 al San Pio di Benevento. Altre 3 persone, ferite lievemente, in maniera autonoma hanno raggiunto il nosocomio per le cure del caso. Il tratto di arteria interessato dallo scontro è stata transennata per permettere alle forze dell’ordine di compiere i rilievi e per permettere di liberarla dai detriti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Incidente sulla provinciale Telese-Alife: una persona trasportata al ‘San Pio’

