Beatrice Bellucci è morta per un politrauma addominale e toracico. L'amica della vittima si è risvegliata dal coma farmacologico, ed è stata iscritta nel registro degli indagati come "atto dovuto" L'autopsia effettuata sul corpo di Beatrice Bellucci, la ragazza morta nell'incidente sulla Colo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Incidente sulla Colombo a Roma, autopsia: "Beatrice Bellucci morta per politrauma", l'amica della vittima indagata come "atto dovuto"

